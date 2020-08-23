«А за кого здесь можно болеть?» Песков о матче «Спартака» с «Локомотивом»
21:54
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков побывал на матче 4-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (2:1).
— Успел только на концовку матча, — сказал Песков. — За кого болел? А за кого здесь можно болеть? (Севастиан Терлецкий)
Дмитрий Песков: «А за кого здесь можно болеть?»— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 23, 2020
Пресс-секретарь президента России был лаконичен ?https://t.co/tEzJdpGuft pic.twitter.com/NaYEyJRMsN