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«А за кого здесь можно болеть?» Песков о матче «Спартака» с «Локомотивом»

21:54
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков побывал на матче 4-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (2:1).

— Успел только на концовку матча, — сказал Песков. — За кого болел? А за кого здесь можно болеть? (Севастиан Терлецкий)

Спартак — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи
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