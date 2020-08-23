«А за кого здесь можно болеть?» Песков о матче «Спартака» с «Локомотивом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков побывал на матче 4-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (2:1).

— Успел только на концовку матча, — сказал Песков. — За кого болел? А за кого здесь можно болеть? (Севастиан Терлецкий)