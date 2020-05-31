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«А вы его просто выкинули. Браво!» Реакция фанатов «Локо» на пост клуба о последнем дне работы Семина

09:30
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Локомотив» сделал пост в честь главного тренера команды Юрия Семина. Напомним, клуб не стал продлевать со специалистом контракт, который заканчивается 31 мая.

Болельщики негативно отреагировали на данный пост:

@gitarssss: Позор руководству.

@ArsenioArsenio: Клуб вторым идет, а выгоняют Легенду.
Стыдно

@motiv14: А вы его просто выкинули. Браво! Лицемерие 88 уровня.

@radio_dima: Позорники.

@i_kosogortsev: Не последний. Палыч еще вернется.

@stukkoles: Лицемеры!

@FatAlexeo: Вы такие жалкие, со своими дежурными фразами.

@Pavel_Korobin: А я вам говорю что Локомотив теперь для меня пустое место. Прощайте.

По информации «СЭ», новый главный тренер клуба Марко Николич, контракт которого действует с 1 июня, 30 мая прилетел в Москву. «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом после 22 туров.

«Спасибо, Палыч». «Локомотив» сделал пост о последнем дне работы Семина в клубе

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