«А вы его просто выкинули. Браво!» Реакция фанатов «Локо» на пост клуба о последнем дне работы Семина
«Локомотив» сделал пост в честь главного тренера команды Юрия Семина. Напомним, клуб не стал продлевать со специалистом контракт, который заканчивается 31 мая.
Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера «Локомотива»— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020
Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!
Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему #СпасибоПалыч ??? pic.twitter.com/sBBTYhydKK
Болельщики негативно отреагировали на данный пост:
@gitarssss: Позор руководству.
@ArsenioArsenio: Клуб вторым идет, а выгоняют Легенду.
Стыдно
@motiv14: А вы его просто выкинули. Браво! Лицемерие 88 уровня.
@radio_dima: Позорники.
@i_kosogortsev: Не последний. Палыч еще вернется.
@stukkoles: Лицемеры!
@FatAlexeo: Вы такие жалкие, со своими дежурными фразами.
@Pavel_Korobin: А я вам говорю что Локомотив теперь для меня пустое место. Прощайте.
По информации «СЭ», новый главный тренер клуба Марко Николич, контракт которого действует с 1 июня, 30 мая прилетел в Москву. «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом после 22 туров.
«Спасибо, Палыч». «Локомотив» сделал пост о последнем дне работы Семина в клубе