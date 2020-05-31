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«Спасибо, Палыч». «Локомотив» сделал пост о последнем дне работы Семина в клубе

08:45
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» сделал пост в честь главного тренера команды Юрия Семина. Напомним, клуб не стал продлевать со специалистом контракт, который заканчивается 31 мая.

По информации «СЭ», в команде ожидают прибытия в Москву нового главного тренера Марко Николича до конца следующей недели.

— Сегодня последний день Юрия Семина в качестве главного тренера «Локомотива». Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым! Мы не прощаемся с Юрием Семиным, а говорим ему спасибо, Палыч, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом после 22 туров.

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