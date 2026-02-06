19-летний алжирец Эддин Мешид стал игроком махачкалинского «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе алжирского полузащитника Дайи Эддин Мешида.

19-летний футболист подписал долгосрочный контракт с российским клубом. Он будет выступать под 55-м номером.

Ранее игрок выступал за клуб «УСМ Алжир», в котором провел 12 матчей и не отличался результативными действиями.

Махачкалинское «Динамо» ушло на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ — 15 очков в 18 турах. Во время паузы главным тренером команды стал Вадим Евсеев, который сменил на посту Хасанби Биджиева.