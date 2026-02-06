«Интернасьонал» начал переговоры по переходу защитника «Локомотива» Фассона

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон может продолжить карьеру в «Интернасьонале», сообщает журналист Лукас Соллар.

По информации источника, бразильский клуб уже начал переговоры о переходе 24-летнего футболиста.

Контракт Фассона с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Защитник в 2022 году перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе».

В этом сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 4 миллиона евро.