Источник: ЦСКА интересуется защитником «Гремио» Вагнером Леонардо

ЦСКА рассматривает возможность подписания защитника «Гремио» Вагнера Леонардо, сообщает бразильский портал ge.globo.

По данным источника, руководство бразильского клуба ожидает получить за трансфер 26-летнего игрока не менее 7 миллионов евро. Также интерес к футболисту проявляет один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Леонардо — воспитанник «Сантоса». В своей карьере он также играл за бразильские клубы «Наутико», «Форталеза», «Крузейро», «Витория» и португальский «Портимоненсе».

В сезоне 2025 года защитник провел за «Гремио» 47 матчей и забил один гол. Согласно данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.