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В Химках задержаны 150 болельщиков

8 апреля 2007, 22:43
В Химках задержаны 150 болельщиков Фото «СЭ»
В Химках задержаны 150 болельщиков Фото «СЭ»

     Около 150 болельщиков задержали милиционеры во время футбольного матча "Химки" - ЦСКА, который состоялся в Подмосковье. В ГУВД Московской области отметили, что большинство провинившихся фанатов находились в нетрезвом виде.

     "Задержанные доставлены в медвытрезвители и отделения милиции, в отношении них будут составлены административные протоколы", - подчеркнул источник.

     Как сообщает "РТР-Спорт", в общей сложности игру, которая прошла в Химках на стадионе "Родина", посмотрели около 10 тысяч зрителей.

     "В целом матч прошел спокойно и без серьезных происшествий, драк или каких-то стычек между фанатами не зафиксировано", - подчеркнули в ГУВД.

     Безопасность обеспечивали около 2 200 милиционеров и военнослужащих внутренних войск МВД РФ.

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