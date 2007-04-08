В Химках задержаны 150 болельщиков
Около 150 болельщиков задержали милиционеры во время футбольного матча "Химки" - ЦСКА, который состоялся в Подмосковье. В ГУВД Московской области отметили, что большинство провинившихся фанатов находились в нетрезвом виде.
"Задержанные доставлены в медвытрезвители и отделения милиции, в отношении них будут составлены административные протоколы", - подчеркнул источник.
|
Как сообщает "РТР-Спорт", в общей сложности игру, которая прошла в Химках на стадионе "Родина", посмотрели около 10 тысяч зрителей.
"В целом матч прошел спокойно и без серьезных происшествий, драк или каких-то стычек между фанатами не зафиксировано", - подчеркнули в ГУВД.
Безопасность обеспечивали около 2 200 милиционеров и военнослужащих внутренних войск МВД РФ.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю