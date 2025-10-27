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27 октября 2025, 22:00

РПЛ, результаты 13-го тура: «Зенит» обыграл «Динамо», «Ахмат» уступил «Сочи» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 13-го тура чемпионата России-2025/26

В субботу, 25 октября, «Спартак» победил «Оренбург» (1:0), «Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), ЦСКА победил «Крылья Советов» (1:0).

В воскресенье, 26 октября, прошли 4 матча: «Акрон» — «Локомотив» (1:1), «Пари НН» — «Балтика» (0:0), «Зенит» — «Динамо» (2:1), «Краснодар» — «Рубин» (1:0).

В понедельник, 27 октября, «Ахмат» уступил «Сочи» (2:4).

25 октября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября 2025, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября 2025, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Динамо Мх
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября 2025, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Крылья Советов

26 октября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
26 октября 2025, 13:00. Мордовия Арена (Саранск)
Акрон
1:1
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
26 октября 2025, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:0
Балтика
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
26 октября 2025, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Динамо
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
26 октября 2025, 19:45. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:0
Рубин

27 октября, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
27 октября 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:4
Сочи

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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