Матч «Ахмат» — «Сочи» завершился массовой потасовкой

«Ахмат» и «Сочи» устроили потасовку после матча 13-го тура РПЛ.

На 90+9-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников отменил третий гол грозненцев и совершил финальный свисток. После этого началась драка между командами, в которой приняли участие в том числе запасные игроки команд и тренерский персонал.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.