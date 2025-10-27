Черчесов — о поражении от «Сочи»: «Главное, чтобы этот матч стал нам определенным уроком»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 13-го тура РПЛ (2:4).

«Главное, чтобы этот матч стал нам определенным уроком. Мы должны играть с первых минут. Во время недельного цикла подготовки ничего не предвещало этого. Нет команды, которая не проигрывает. Главное — как мы настроимся на следующий матч. Реакция нашей команды на первый тайм мне понравилась», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Ахмат» с 16 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре грозненская команда на выезде сыграет с «Балтикой». Встреча состоится 2 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени.