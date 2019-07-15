10 лет назад в "Спартаке" дебютировал 16-летний Ананидзе. Видео

"Спартак" напомнил о юбилее дебюта за клуб Джано Ананидзе. Грузинский футболист вышел на поле в матче Кубка России против "Краснодара" в возрасте 16 лет. На 90-й минуте он забил победный мяч, став самым молодым автором гола в истории клуба.
Ананидзе дважды уходил в аренду из "Спартака", этим летом он вернулся из "Крыльев Советов" и принял участие в игре первого тура РПЛ против "Сочи" (1:0).
🗓 Ровно 10 лет назад Джано Ананидзе дебютировал за основу «Спартака»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 июля 2019 г.
16-летний хавбек сыграл в матче Кубка России против «Краснодара». На 90-й минуте он отметился победным голом и стал самым молодым автором мяча в истории красно-белых.
🔴⚪ Поздравляем с юбилеем, Джано! pic.twitter.com/uEW3u8GDiM
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