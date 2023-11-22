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Сегодня, 13:15

Осипов объяснил, почему клуб Джикии и Соболева «Бей Беги» прекратил существование

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Соболев и Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» подробно рассказал о том, почему клуб игроков «Спартака» Георгия Джикии и Александра Соболева прекратил свое существование.

- Есть еще одна команда «Бей Беги», которая ассоциируется с создателями — Джикией и Соболевым. Вы сказали, что Соболев перегорел. Почему так?

- Я опирался на диалог с Ираклием Санаей, одним из президентов клуба. Он сказал, что у них есть диссонанс: Джикия не играет, не заладился сезон, вопросы по контракту в «Спартаке». Плюс у Соболева не все понятно с господином Абаскалем. Ребята, конечно, не могут фокусироваться в должной степени на жизни «Бей Беги». Более того, Саня, являясь более эмоциональным человеком, действительно немного выгорел, разочаровался. Я с ним не говорил лично, это со слов третьего руководителя. Саная заявил: «Мы с Джикией точно эту историю бросать не хотим. Будем продолжать развивать и двигаться внутри медийного сообщества, но, скорее всего, под другим брендом, с другой философией, концепцией«. Понятное дело, масштаб личности Джикии заставляет людей обращать внимание на все, что он делает. Мы очень благодарны «Бей Беги», что в момент образования команды мы получили Тюкавина, Захаряна, Литвинова, Умярова, Джикию, Соболева на бровке на стадионе «Луч». Мы получили Зиеша и Промеса на «Открытие Арене«. В конце концов, мы получили спартаковское дерби на домашнем стадионе благодаря вовлеченности ребят в этот процесс. Имея огромный кредит уважения и доверия, мы ждем появления чего-то нового под руководством Джикии и Санаи. Но как клуб «Бей Беги» прекратил свое существование.

Соболев и Джикия являлись президентами «Бей Беги». 30 октября президент медиалиги Николай Осипов заявил, что команда прекратила свое существование.

Артем Дзюба, Николай Осипов и&nbsp;Зарема Салихова. «Зимой проведем ЧМ по медиафутболу. Синама-Понголь уже собирает сборную Франции». Осипов — о будущем медиалиги, командах Дзюбы и Заремы
Александр Соболев
Георгий Джикия
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