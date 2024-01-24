Сине-бело-голубые обыграли корейский «Чонбук» (5:1) на сборах в Абу-Даби.

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — «Чонбук Моторс» — 5:1 (1:1)

Голы: Кассьерра, 22 (1:0). Ли Юн Джэ, 27 (1:1). Педро, 58 (2:1). Сергеев, 66 (3:1). Мантуан, 70 (4:1). Бардачев, 74 (5:1).

«Зенит»: Адамов (Кержаков, 46), Караваев (Дуглас Сантос, 46), Марио Фернандес (Родригао, 46), Алип (Бардачев, 46. Черный, 82), Эракович (Сутормин, 46), Мостовой (Ахметов, 46. Васильев, 82), Барриос (Вендел, 46), Клаудиньо (Ду Кейрос, 46), Коваленко (Сергеев, 46), Кассьерра (Педро, 46), Артур (Мантуан, 46).

Предупреждение: Барриос, 32.

24 января. Абу-Даби. Стадион «Sheikh Zayed».

И снова 4-3-3

«Зенит» постепенно втягивается в зимние сборы и дает понять, чего от него ожидать ближайшей весной. Конечно, наивно делать основательные выводы по паре товарищеских матчей, но силуэт команды проглядывается уже сейчас.

Уже по первой игре года с самаркандским «Динамо» стало ясно, что тренерский штаб собирается возвращаться к схеме 4-3-3. Не будем лукавить — это было понятно уже после объявления о покупке Артура, но визуальное подтверждение нам не помешало.

В матче с «Чонбуком» Сергей Семак вновь обратился к любимой, в чем он сам признавался, расстановке 4-3-3. И опять на обоих флангах атаки вышли Мостовой с Артуром. Почти не поменялась и линия обороны: в центре появилась пара Алип — Эракович, а на правом краю — Марио Фернандес.

Вы можете справедливо заметить, что на сборах стартовые составы не имеют особого значения, ведь они регулярно полностью меняются в перерыве. Но отдельные сочетания остаются, а связи нарабатываются. Вот и сейчас отмечаем, что фланги нападения и центр защиты остались нетронутыми. Но при этом стоит подчеркнуть, что вне заявки вновь оказался бразильский новичок Нино.

Марио под наблюдением Анюкова

А вот левый фланг обороны обновился: если в первом матче там начал Сутормин, то на этот раз — Караваев. Оба — правши, для которых позиция левого защитника непрофильная, но «Зенит» уже потерял Кругового и еще не приобрел Тикнизяна, поэтому Семак экспериментирует. Караваев сыграл неплохо — на 5-й минуте даже мог забить. Впрочем, Вячеславу эта роль знакома по сборной России.

А Марио Фернандес на правой бровке не впечатлил: далеко не всегда успевал за оппонентами, достаточно часто для себя ошибался. Занятно, что весь первый тайм прямо под носом у русского бразильца находился Александр Анюков — легендарный в прошлом правый защитник, а ныне член тренерского штаба «Зенита», 45 минут сидел на бортике и внимательно наблюдал за игрой Марио.

Артур на той же бровке тоже сыграл чуть хуже, чем в прошлом матче, но один эпизод стоит отметить отдельно: в середине тайма бразилец отдал неточный пас чужому в центре поля и, осознав ошибку, тут же рванул в оборону и помог команде отобрать мяч. Подобные моменты часто говорят о футболистах больше, чем голы, — Артур показал, что готов отрабатывать в защите, и это здорово.

На фоне прошлогоднего полуфиналиста азиатской Лиги чемпионов «Зениту» было чуть тяжелее в первом тайме, чем с узбекским «Динамо», но забить российская команда сумела — отличился Кассьерра. Правда, и корейцы вскоре сравняли счет, так что на перерыв команды ушли при равенстве на табло.

Дебют Ахметова и гол юного Бардачева

В перерыве «Зенит» предсказуемо поменял весь состав. Сутормин на этот раз оказался на привычном правом фланге, Мантуан — на позиции Артура, 17-летний центральный защитник Бардачев получил время в паре с Родригао, и, что самое важное, за невскую команду дебютировал Ахметов.

После трансфера экс-полузащитника «Краснодара» все долго гадали, на какой позиции будет играть Ильзат. В этом матче мы, возможно, получили ответ: он вышел на месте правой «восьмерки» и большую часть тайма играл достаточно высоко, но не так широко, как в «Краснодаре». Вместе с Мантуаном они неплохо взаимодействовали.

А на левой бровке вновь появился 17-летний Педро и вновь забил! Причем на этот раз не с правой ноги, а с левой, да еще и в касание. На 66-й минуте он же оформил голевую передачу. Ценно то, что Педро в результативной атаке идеально сыграл в прессинге — одним касанием он и перехватил мяч, и ассистировал Сергееву. Не хочется перехваливать юношу, но в первых двух контрольных матчах он проявил себя великолепно.

Третий гол еще и имел важный психологический эффект: получив от Сергеева, «Чонбук» развалился и пропустил еще дважды. И вновь засверкали новые лица: Ахметов отдал голевую передачу на Мантуана, а следом Бардачев замкнул подачу Вендела, забив дебютный мяч за «Зенит».

При счете 5:1 сине-бело-голубые расслабились и позволили корейцам исполнить пенальти, который заработал все тот же Бардачев, но соперники пробили выше. Больше событий в этой встрече не было, так что «Зенит» во втором матче сборов подряд победил с одинаковым счетом. Даже слегка пугает то, что сине-бело-голубые находятся под нагрузками, но громят противников.