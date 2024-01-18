Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш объявил, что будет принимать участие в выборах нового президента «Порту», которые пройдут в этом году.

Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2014/15.

Также он работал тренером в «Порту», «Тоттенхэме», «Челси» и в «Шанхай СИПГ». Его последним клубом был «Марсель», который он покинул в феврале 2021 года.