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Сегодня, 04:04

Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андре Виллаш-Боаш.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш объявил, что будет принимать участие в выборах нового президента «Порту», которые пройдут в этом году.

Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2014/15.

Также он работал тренером в «Порту», «Тоттенхэме», «Челси» и в «Шанхай СИПГ». Его последним клубом был «Марсель», который он покинул в феврале 2021 года.

Андре Виллаш-Боаш
Футбол
ФК Порту
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