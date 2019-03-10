Сын Пилипчука вошел в тренерский штаб минского "Динамо"

Иван Пилипчук, сын главного тренера минского "Динамо" Романа Пилипчука, вошел в тренерский штаб белорусского клуба. 27-летний специалист станет тренером-аналитиком.

- Помогать мне будут Денис Попов и Артем Челядинский. Это мое решение, мое пожелание - обязательно в тренерском штабе иметь в помощниках белоруса, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Романа Пилипчука. - Человека, который знает чемпионат, знает менталитет страны, знает игроков. Владимир Власенко - тренер по физподготовке, Иван Пилипчук - тренер-аналитик, Александр Мартешкин - тренер вратарей.