«Селтик» почтит память экс-капитана «Зенита» Риксена

«Селтик» перед матчем 6-го тура чемпионата Шотландии с «Килмарноком» почтит память ушедшего из жизни Фернандо Риксена, информирует The Sun. Перед стартовым свистком игроки и болельщики обеих команд проводят голландца минутными аплодисментами.

Отдельные фанаты «Селтика» прибыли на стадион «Айброкс» в футболках с надписями «Покойся с миром, Фернандо. Синие и зеленые вместе». Болельщики приостановили вражду с фанатами «Рейнджерс» в связи со смертью Риксена.

Выступавший за «Зенит», «Рейнджерс» и АЗ Риксен 18 сентября скончался на 44-м году жизни после продолжительной болезни.