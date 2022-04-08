Нападающий «Бенфики» Нуньес решил сменить агента. Он будет работать с Жорже Мендешем

Нападающий «Бенфики» Нуньес будет сотрудничать с известным агентом Жорже Мендешем

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес летом намерен покинуть клуб. У себя в официальных сетях футболист объявил, что прекращает сотрудничество с прежним агентом Эдгардо Ласальвией.

Теперь 22-летний форвард будет сотрудничать с авторитетным португальским агентом Жорже Мендешем.

В текущем сезоне Нуньес забил 28 голов и отдал три передачи в 35 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее появилась информация, что «Бенфика» готова продать игрока за 50 миллионов евро.