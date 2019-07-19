Митрюшкин пропустил 4 гола от "Базеля" в первом официальном матче с 2017 года

"Сьон" проиграл "Базелю" в домашнем матче 1-го тура чемпионата Швейцарии - 1:4. Место в воротах хозяев занял россиянин Антон Митрюшкин. Для него эта игра стала первой с ноября 2017 года.

Митрюшкин перешел в "Сьон" из "Спартака" по ходу сезона-2015/16, выиграл место в основном составе и стал капитаном команды. В ноябре 2017 года в игре с "Грассхоппером" (3:0) он получил серьезную травму колена и до сегодняшнего на поле не появлялся. В начале июля он провел 45 минут в товарищеской игре с ПСВ (0:0).

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1-й тур

"Сьон" - "Базель" - 1:4 (1:1)

Голы: Айети, 22 (0:1). Патрик, 35 (1:1). Дзуффи, 53 (1:2). Бамерт, 73 - в свои ворота (1:3). Штокер, 82 (1:4).