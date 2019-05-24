Бывший тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи стал главным тренером сборной Китая спустя 4 месяца после ухода, информирует официальный сайт китайской федерации футбола.

Предыдущим тренером команды был экс-защитник "Реала", "Ювентуса", чемпион мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро, который в апреле ушел с поста. Под руководством 45-летнего специалиста сборная Китая провела две встречи, в которых проиграла сборной Таиланда и Узбекистана. Итальянец совмещал с марта 2019-го работу в "Гуанчжоу Эвергранд" с работой в национальной команде.

Липпи уже занимал пост главного тренера сборной Китая с 2016 по 2019 год. Он ушел в оставку после вылета в четвертьфинале Кубка Азии.