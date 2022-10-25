Футболист «Амкала» Прокопьев подписал контракт с профессиональным клубом «Ботев»

Полузащитник медийного клуба «Амкал» Михаил Прокопьев подписал контракт с профессиональным клубом из Болгарии «Ботев».

Как сообщает пресс-служба болгарской команды, футболист успешно прошел испытательный срок в команде и подписал контракт с клубом. Срок соглашения не разглашается.

На данный момент «Ботев» занимает 10-е место в чемпионате Болгарии.

Прокопьев — выпускник футбольной академии «Зенита». Он играл в «Строгино» и в любительской команде «Амкал».