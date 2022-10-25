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Сегодня, 12:25

Футболист «Амкала» Прокопьев подписал контракт с профессиональным клубом «Ботев»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Михаил Прокопьев.
Фото ФК «Ботев»

Полузащитник медийного клуба «Амкал» Михаил Прокопьев подписал контракт с профессиональным клубом из Болгарии «Ботев».

Как сообщает пресс-служба болгарской команды, футболист успешно прошел испытательный срок в команде и подписал контракт с клубом. Срок соглашения не разглашается.

На данный момент «Ботев» занимает 10-е место в чемпионате Болгарии.

Прокопьев — выпускник футбольной академии «Зенита». Он играл в «Строгино» и в любительской команде «Амкал».

Источник: https://botevplovdiv.bg/article/botev-podpisa-s-mikhail-prokopiev
Футбол
ФК Амкал
ФК Ботев
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