Футболист «Амкала» Прокопьев подписал контракт с профессиональным клубом «Ботев»
Полузащитник медийного клуба «Амкал» Михаил Прокопьев подписал контракт с профессиональным клубом из Болгарии «Ботев».
Как сообщает пресс-служба болгарской команды, футболист успешно прошел испытательный срок в команде и подписал контракт с клубом. Срок соглашения не разглашается.
На данный момент «Ботев» занимает 10-е место в чемпионате Болгарии.
Прокопьев — выпускник футбольной академии «Зенита». Он играл в «Строгино» и в любительской команде «Амкал».
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