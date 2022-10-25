Адиев заявил, что может продлить контракт со сборной Казахстана после 10 ноября

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что в ближайшее время может продлить контракт с национальной командой.

«Контракт еще не подписал. Определенные продвижения есть, но пока нет подтвержденной бумаги. 10 числа собираемся сборы, будем готовиться к заключительным в этом году товарищеским матчам с Узбекистаном и ОАЭ. Думаю, на этом сборе будет окончательное решение. Да, мы близки, диалоги есть, но они еще не скреплены подписью», — цитирует Адиева «РБ Спорт».

Адиев является главным тренером Казахстана с 27 апреля. Под его руководством команда стала победителем своей группы в Лиге наций. Нынешний контракт тренера рассчитан до лета 2023 года.