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Сегодня, 21:26

«Ференцварош» обыграл «Залаэгерсег». Команда Черчесова лидирует в чемпионате Венгрии

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Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

30 октября в Будапеште «Ференцварош» одержал победу над «Залаэгерсегом (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Венгрии по футболу.

В составе команды Станислава Черчесова голы забили Токмак Чоль Нгуен и Андерсон Эсити. За «Залаэгерсег» отличился Эдуви Икоба.

«Ференцварош» с 27 очками лидирует в турнирной таблице высшей лиги Венгрии. «Залаэгерсег» — пятый с 15 баллами.

Ранее «Ференцварош» под руководством российского специалиста впервые за 47 лет вышел в плей-офф еврокубков — 1/8 финала Лиги Европы.

Венгрия: Высшая лига. 13-й тур
30 окт, 00:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
2:1
Залаэгерсег
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
4
1
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