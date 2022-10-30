«Ференцварош» обыграл «Залаэгерсег». Команда Черчесова лидирует в чемпионате Венгрии

30 октября в Будапеште «Ференцварош» одержал победу над «Залаэгерсегом (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Венгрии по футболу.

В составе команды Станислава Черчесова голы забили Токмак Чоль Нгуен и Андерсон Эсити. За «Залаэгерсег» отличился Эдуви Икоба.

«Ференцварош» с 27 очками лидирует в турнирной таблице высшей лиги Венгрии. «Залаэгерсег» — пятый с 15 баллами.

Ранее «Ференцварош» под руководством российского специалиста впервые за 47 лет вышел в плей-офф еврокубков — 1/8 финала Лиги Европы.