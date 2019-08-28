Дебютный гол Луиза Адриану не спас «Палмейрас» от вылета из Кубка Либертадорес
05:29
«Палмейрас» на своем поле проиграл «Гремиу» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес (1:2). Единственный гол в составе хозяев забил экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану. Для него это первый забитый мяч после возвращения в Бразилию.
В первой встрече «Палмейрас» выиграл с минимальным счетом — 1:0.
Кубок Либертадорес
1/4 финала
Ответный матч
«Палмейрас» (Бразилия) — «Гремиу» (Бразилия) — 1:2 (1:2)
Голы: Луиз Адриану, 14 (1:0). Эвертон, 18 (1:1). Алиссон, 22 (1:2).
Первый матч — 1:0.
Luiz Adriano marca pela primeira vez com a camisa do clube: Palmeiras 1x0 Gr?mio#Libertadores pic.twitter.com/FtDjJes4bE— Goleada Info (@goleada_info) August 28, 2019
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