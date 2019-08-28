Дебютный гол Луиза Адриану не спас «Палмейрас» от вылета из Кубка Либертадорес

«Палмейрас» на своем поле проиграл «Гремиу» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес (1:2). Единственный гол в составе хозяев забил экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану. Для него это первый забитый мяч после возвращения в Бразилию.

В первой встрече «Палмейрас» выиграл с минимальным счетом — 1:0.

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Ответный матч

«Палмейрас» (Бразилия) — «Гремиу» (Бразилия) — 1:2 (1:2)

Голы: Луиз Адриану, 14 (1:0). Эвертон, 18 (1:1). Алиссон, 22 (1:2).

Первый матч — 1:0.