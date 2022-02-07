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Сегодня, 20:50

Черчесов объяснил поражение «Ференцвароша» 0:3 в домашнем матче чемпионата Венгрии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Пакша» (0:3) в 19-м туре чемпионата Венгрии.

«Результат для нас неприятный, — сказал Черечесов «СЭ». — Мы готовились к матчу, соперник был непростым, потому что «Пакш» демонстрирует своеобразный футбол. У нас же не получилось собрать всю команду — кто-то травмирован, кто-то дисквалифицирован, у кого-то ковид, а еще пара людей наконец-то вернулась с Кубка Африки. С одной стороны, это хорошо, с другой — появление новых лиц влияет на работу. Очень неприятное поражение, после хорошей игры в дерби против «Уйпешта». Тогда победили, но после матча возникли вопросы по здоровью у пяти человек, которых изначально не хотел менять.

Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так. Другое дело, что мне и тренерскому штабу нужно все проанализировать к 1/8 финала Кубка против «Вашаша», намеченного уже на 9 февраля. Надеюсь, что большинство отсутствовавших в прошлой встрече подойдут к среде. Это очень важный трофей, «Ференцварош» пять лет его не брал, так что намерены выиграть турнир".

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/foreign/reviews/stanislav-cherchesov-intervyu-glavnogo-trenera-ferencvarosha-o-rezultatah-v-chempionate-vengrii-novom-trenere-sbornoy-polshi-mihneviche-1888700/
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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