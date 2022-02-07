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«Хорошо знаю Михневича. Но никакой информации ему не дал бы». Интервью Станислава Черчесова

Черчесов признался, что поздравил Михневича с назначением на пост главного тренера сборной Польши
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош».
Разговор с российским главным тренером «Ференцвароша».

6 февраля корреспондент «СЭ» побывал на первом домашнем матче команды из Будапешта под руководством Черчесова. Увы, встреча 19-го тура чемпионата Венгрии сложилась для хозяев крайне неудачно — крупное поражение со счетом 0:3. Тем не менее по окончании игры Станислав Саламович не стал уходить от беседы.

«Из 23 дней, которые тренирую «Ференцварош», где-то 17-18 не видел 8-9 футболистов»

— Счет обескураживает. Что случилось? — вопрос Черчесову.

— Результат для нас неприятный. Мы готовились к матчу, соперник был непростым, потому что «Пакш» демонстрирует своеобразный футбол. У нас же не получилось собрать всю команду — кто-то травмирован, кто-то дисквалифицирован, у кого-то ковид, а еще пара людей наконец-то вернулась с Кубка Африки. С одной стороны, это хорошо, с другой — появление новых лиц влияет на работу. Очень неприятное поражение, после хорошей игры в дерби против «Уйпешта». Тогда победили, но после матча возникли вопросы по здоровью у пяти человек, которых изначально не хотел менять.

Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так. Другое дело, что мне и тренерскому штабу нужно все проанализировать к 1/8 финала Кубка против «Вашаша», намеченного уже на 9 февраля. Надеюсь, что большинство отсутствовавших в прошлой встрече подойдут к среде. Это очень важный трофей, «Ференцварош» пять лет его не брал, так что намерены выиграть турнир.

— Трансферное окно в Венгрии закроется 14 февраля. Ждете ли новичков?

— Понятно, что слухов много — сам иногда удивляюсь какой-то информации. Ведем переговоры с двумя футболистами. Принцип у нас простой: если есть возможность усилить состав, то не откажемся от приобретений. Но доверяем, ценим и трудимся с теми, кто уже есть в наличии.

— Вы как-то обмолвились, что президент клуба Габор Кубатов хочет сменить стратегию — не только покупать, но и продавать. Что-то изменилось с вашим приходом?

— Да, был такой разговор. Конечно, любому тренеру не хочется расставаться со своими лучшими игроками. Но первая ласточка уже есть: атакующий фланговый хавбек Мюрто Узуни уехал в ла лигу, в «Гранаду». С одной стороны, гордимся, что на ребят из «Ференцвароша» есть такой спрос. С другой, потеряли ключевого исполнителя, и теперь нужно найти ему замену. Поэтому пожелания президента мы начали выполнять, но такие продажи проводить выборочно, а не ставить на поток — чтобы оставаться конкурентоспособными.

Станислав Черчесов. «Быстро поняли, что при Черчесове слово «проблема» вычеркнуто из лексикона». Интервью спортивного директора «Ференцвароша»

— Сейчас «Ференцварош» уже ваша команда или только ее создаете?

— Слукавлю, если скажу, что все нормально. Уже упоминал, что трое вернулись с Кубка Африки, провели с нами одно занятие и были вынуждены выйти на поле, потому что другие оказались травмированы. Было видно, что в игре появился дисбаланс.

Сейчас все на месте, главное, чтобы никто не болел. Пока ни разу не случалось, чтобы весь коллектив оказался в сборе. Из 23 дней, которые тренирую «Ференцварош», где-то 17-18 не видел 8-9 футболистов. Но ребята работают, впитывают, теперь задача найти определенные сочетания и стать боеспособной командой.

«Наверное, у Чеслава в России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами»

— Вы хорошо знаете польский футбол. Сборная страны недавно получила нового главного тренера Чеслава Михневича. Чего нам ждать в связи с этим в стыках ЧМ-2022?

— Я с Чеславом хорошо знаком. Поздравил его с назначением, пару месяцев назад виделся с ним. Наверное, федерация сделала выбор именно в пользу соотечественника — времени на раскачку нет, а Михневич знает все и всех, говорит с игроками на одном языке. Поэтому это, считаю, правильный шаг.

В Лиге Европы он и «Лестер» побеждал, и «Спартак» на выезде, хотя дальше клуб не прошел. Ожидаю, что Чеслав придаст мотивации сборной Польши. Плюс у него имеется опыт работы с национальной командой — с молодежкой даже против России играл.

Чеслав Михневич. В стыке с Россией Польшей будет руководить тренер, который побеждал «Спартак» в Лиге Европы. А еще обещает вернуть в состав Шиманьски

— Насколько Михневич хорошо осведомлен о нашем футболе, сборной?

— Чеслав хорошо говорит по-русски. Поэтому может спокойно знакомиться со СМИ, смотреть матчи, собирать информацию. Тем более большинство кандидатов выступают в РПЛ, поэтому Михневич может спокойно изучать их. Наверное, у него и России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами.

Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было — Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал.

— Сейчас Польша — это Левандовски и все остальные или более сложный механизм?

— Команда с Робертом и без него — совершенно разные вещи. Каждая сборная зависит от своих лидеров. Польша не исключение, да и Россия тоже. И в любом клубе погоду делают те, кто в лучшей форме, кто звезднее. Левандовски — один из таких. Если он на поле, то это определенная сила.

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
ФК Ференцварош
Чеслав Михневич
Чемпионат мира по футболу 2022
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