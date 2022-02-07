«Хорошо знаю Михневича. Но никакой информации ему не дал бы». Интервью Станислава Черчесова

Разговор с российским главным тренером «Ференцвароша».

6 февраля корреспондент «СЭ» побывал на первом домашнем матче команды из Будапешта под руководством Черчесова. Увы, встреча 19-го тура чемпионата Венгрии сложилась для хозяев крайне неудачно — крупное поражение со счетом 0:3. Тем не менее по окончании игры Станислав Саламович не стал уходить от беседы.

«Из 23 дней, которые тренирую «Ференцварош», где-то 17-18 не видел 8-9 футболистов»

— Счет обескураживает. Что случилось? — вопрос Черчесову.

— Результат для нас неприятный. Мы готовились к матчу, соперник был непростым, потому что «Пакш» демонстрирует своеобразный футбол. У нас же не получилось собрать всю команду — кто-то травмирован, кто-то дисквалифицирован, у кого-то ковид, а еще пара людей наконец-то вернулась с Кубка Африки. С одной стороны, это хорошо, с другой — появление новых лиц влияет на работу. Очень неприятное поражение, после хорошей игры в дерби против «Уйпешта». Тогда победили, но после матча возникли вопросы по здоровью у пяти человек, которых изначально не хотел менять.

Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так. Другое дело, что мне и тренерскому штабу нужно все проанализировать к 1/8 финала Кубка против «Вашаша», намеченного уже на 9 февраля. Надеюсь, что большинство отсутствовавших в прошлой встрече подойдут к среде. Это очень важный трофей, «Ференцварош» пять лет его не брал, так что намерены выиграть турнир.

— Трансферное окно в Венгрии закроется 14 февраля. Ждете ли новичков?

— Понятно, что слухов много — сам иногда удивляюсь какой-то информации. Ведем переговоры с двумя футболистами. Принцип у нас простой: если есть возможность усилить состав, то не откажемся от приобретений. Но доверяем, ценим и трудимся с теми, кто уже есть в наличии.

— Вы как-то обмолвились, что президент клуба Габор Кубатов хочет сменить стратегию — не только покупать, но и продавать. Что-то изменилось с вашим приходом?

— Да, был такой разговор. Конечно, любому тренеру не хочется расставаться со своими лучшими игроками. Но первая ласточка уже есть: атакующий фланговый хавбек Мюрто Узуни уехал в ла лигу, в «Гранаду». С одной стороны, гордимся, что на ребят из «Ференцвароша» есть такой спрос. С другой, потеряли ключевого исполнителя, и теперь нужно найти ему замену. Поэтому пожелания президента мы начали выполнять, но такие продажи проводить выборочно, а не ставить на поток — чтобы оставаться конкурентоспособными.

— Сейчас «Ференцварош» уже ваша команда или только ее создаете?

— Слукавлю, если скажу, что все нормально. Уже упоминал, что трое вернулись с Кубка Африки, провели с нами одно занятие и были вынуждены выйти на поле, потому что другие оказались травмированы. Было видно, что в игре появился дисбаланс.

Сейчас все на месте, главное, чтобы никто не болел. Пока ни разу не случалось, чтобы весь коллектив оказался в сборе. Из 23 дней, которые тренирую «Ференцварош», где-то 17-18 не видел 8-9 футболистов. Но ребята работают, впитывают, теперь задача найти определенные сочетания и стать боеспособной командой.

«Наверное, у Чеслава в России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами»

— Вы хорошо знаете польский футбол. Сборная страны недавно получила нового главного тренера Чеслава Михневича. Чего нам ждать в связи с этим в стыках ЧМ-2022?

— Я с Чеславом хорошо знаком. Поздравил его с назначением, пару месяцев назад виделся с ним. Наверное, федерация сделала выбор именно в пользу соотечественника — времени на раскачку нет, а Михневич знает все и всех, говорит с игроками на одном языке. Поэтому это, считаю, правильный шаг.

В Лиге Европы он и «Лестер» побеждал, и «Спартак» на выезде, хотя дальше клуб не прошел. Ожидаю, что Чеслав придаст мотивации сборной Польши. Плюс у него имеется опыт работы с национальной командой — с молодежкой даже против России играл.

— Насколько Михневич хорошо осведомлен о нашем футболе, сборной?

— Чеслав хорошо говорит по-русски. Поэтому может спокойно знакомиться со СМИ, смотреть матчи, собирать информацию. Тем более большинство кандидатов выступают в РПЛ, поэтому Михневич может спокойно изучать их. Наверное, у него и России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами.

Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было — Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал.

— Сейчас Польша — это Левандовски и все остальные или более сложный механизм?

— Команда с Робертом и без него — совершенно разные вещи. Каждая сборная зависит от своих лидеров. Польша не исключение, да и Россия тоже. И в любом клубе погоду делают те, кто в лучшей форме, кто звезднее. Левандовски — один из таких. Если он на поле, то это определенная сила.