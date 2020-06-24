АЕК вышел в финал Кубка Греции. В ответной игре 1/2 финала команда, которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, одолела «Арис». Первую игру АЕК выиграл 2:1.

В сегодняшней ответной встрече «Арис» открыл счет и до добавленного ко второму тайму времени вел 1:0. На третьей добавленной минуте он забил еще один мяч и повел 2:0. Однако на шестой добавленной минуте бывший футболист «Рубина» Марко Ливая забил гол и перевел игру в дополнительное время.

На 102-й минуте Ливая оформил дубль и вывел АЕК в финал. В концовке встречи три футболиста АЕК получили вторые желтые карточки — Петрос Манталос, Андре Симоэш и Нелсон Оливейра.

Соперником АЕК в финале станет ПАОК.