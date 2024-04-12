Ван Дейк назвал причины поражения от «Аталанты»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это вечер больших разочарований. Слишком много индивидуальных ошибок, и нас за них наказали. Плохо. С той системой опеки, что применяет «Аталанта», мы должны добиваться большего. Когда мяч у нас, надо действовать лучше, намного мощнее. Зоны были оставлены свободными, и нас немедленно наказывали. Зацикливаться на этом мы не можем — всем нам уже надо настраиваться на ближайший важнейший матч. Нужно заново перенастроиться на достижение результата.

Мы были слишком раскрыты. В большей мере мы пропускали из-за того, что теряли мяч в непростых ситуациях. Больно, но сломить нас это не может. Реагировать нам придется довольно быстро. Здесь мы уже давно не проигрывали, но нельзя не отдавать должного соперникам. Нас наказали за небрежное обращение с мячом. У нас еще возникали шансы забить один-два мяча, но, к сожалению, мы и этого не сделали.

Если не верить, то и смысла не будет отправляться в Италию. Мы сделали свою задачу тяжелой, проиграв со счетом 0:3. Нам нужно, чтобы все заново включились. Вот тогда мы сможем сосредоточиться на том, чтобы забить там эти необходимые четыре мяча», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдет 18 апреля в Бергамо (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.