Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

16 февраля, 02:25

Голы Икарди, Пресиадо, Эгиналдо и Леау претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Претенденты на звание лучшего гола недели в Лиге Европы.

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 15 февраля, были сыграны первые матчи стыкового раунда плей-офф.

В голосовании участвуют голы, которые забили Мауро Икарди («Галатасарай»), Рафаэл Леау («Милан»), Эгиналдо («Шахтер») и Анхело Пресиадо («Спарта»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Футболисты &laquo;Милана&raquo; празднуют победу над &laquo;Ренном&raquo;. Яркий успех «Милана», героическое спасение «Аякса», Лунев и Лесовой с победами

Мауро Икарди
Рафаэл Леау
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Милан
ФК Спарта (Прага)
ФК Шахтер (Донецк)
0
Читайте также
Названы главные проблемы Олимпиады в Париже
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ди Мария, Икарди, Лофтус-Чик и Зубир претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Леау: «У меня с Тео отличное взаимопонимание»
Новости
RSS RSS
Все новости