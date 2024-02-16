Голы Икарди, Пресиадо, Эгиналдо и Леау претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 15 февраля, были сыграны первые матчи стыкового раунда плей-офф.
В голосовании участвуют голы, которые забили Мауро Икарди («Галатасарай»), Рафаэл Леау («Милан»), Эгиналдо («Шахтер») и Анхело Пресиадо («Спарта»).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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