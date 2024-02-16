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16 февраля, 00:58

«Бенфика» вырвала победу у «Тулузы» благодаря пенальти на 8-й добавленной минуте

Евгений Козинов
Корреспондент
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15 февраля. Бенфика — Тулуза — 1:1. Анхель Ди Мария.
Фото Reuters

«Бенфика» переиграла «Тулузу» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы — 2:1. Встреча прошла в Лиссабоне.

В первом тайме голов забито не было. На 68-й минуте нападающий хозяев Анхель Ди Мария реализовал пенальти. На 75-й минуте защитник гостей Миккель Деслер сравнял счет.

На 8-й добавленной минуте Ди Мария оформил дубль, реализовав одиннадцатиметровый. Защитник Кристиан Мависса Элеби получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Ответная встреча пройдет во Франции через неделю, 22 февраля. Начало — 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
15 февр, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
2:1
Тулуза
Источник: Расписание плей-офф Лиги Европы
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бенфика
ФК Тулуза
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