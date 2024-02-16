«Бенфика» вырвала победу у «Тулузы» благодаря пенальти на 8-й добавленной минуте

«Бенфика» переиграла «Тулузу» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы — 2:1. Встреча прошла в Лиссабоне.

В первом тайме голов забито не было. На 68-й минуте нападающий хозяев Анхель Ди Мария реализовал пенальти. На 75-й минуте защитник гостей Миккель Деслер сравнял счет.

На 8-й добавленной минуте Ди Мария оформил дубль, реализовав одиннадцатиметровый. Защитник Кристиан Мависса Элеби получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Ответная встреча пройдет во Франции через неделю, 22 февраля. Начало — 20.45 по московскому времени.