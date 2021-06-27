Карасев — третий отечественный судья в плей-офф крупного турнира
На матче 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия будет работать российская судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
42-летний арбитр станет третьим представителем СССР и России, которому доверили игру плей-офф крупного турнира. На ЧМ-1962 Николай Латышев судил четвертьфинал и финал, а Валентин Иванов отработал по матчу Евро-2004 и ЧМ-2006. Любопытно, что Латышев оба раза работал на играх сборной Чехословакии, а Иванов по разу судил Чехию и Голландию.
Отечественные судьи в плей-офф чемпионатов мира и Европы:
|
Дата
|
Судья
|
Стадия
|
Матч
|
10.06.1962
|
Николай Латышев
|
1/4 финала
|
Чехословакия — Венгрия — 1:0
|
17.06.1962
|
Николай Латышев
|
Финал
|
Бразилия — Чехословакия — 3:1
|
27.06.2004
|
Валентин Иванов
|
1/4 финала
|
Чехия — Дания — 3:0
|
25.06.2006
|
Валентин Иванов
|
1/8 финала
|
Португалия — Голландия — 1:0
Кроме того, сегодня Карасев повторит рекорд Латышева и Иванова по числу матчей на крупных турнирах. На счету всех троих будет по шесть игр. В двух матчах главными рефери работали Тофик Бахрамов, Павел Казаков, Алексей Спирин и Николай Левников, в одном — Мирослав Ступар, Ромуальдас Юшка и Валерий Бутенко.
Отечественные судьи на крупнейших турнирах:
|
Судья
|
Турниры
|
Матчи
|
Николай Латышев
|
ЧМ-1958, ЧМ-1962
|
6
|
Тофик Бахрамов
|
ЧМ-1966, ЧМ-1970
|
2
|
Павел Казаков
|
ЧМ-1974
|
2
|
Мирослав Ступар
|
ЧМ-1982
|
1
|
Ромуальдас Юшка
|
ЧЕ-1984
|
1
|
Валерий Бутенко
|
ЧМ-1986
|
1
|
Алексей Спирин
|
ЧМ-1990, ЧЕ-1992
|
2
|
Николай Левников
|
ЧЕ-1996, ЧМ-1998
|
2
|
Валентин Иванов
|
ЧЕ-2004, ЧМ-2006
|
6
|
Сергей Карасев
|
ЧЕ-2016, ЧМ-2018, ЧЕ-2020
|
5
Матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия состоится сегодня, начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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