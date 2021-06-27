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Карасев — третий отечественный судья в плей-офф крупного турнира

13:25
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На матче 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия будет работать российская судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

42-летний арбитр станет третьим представителем СССР и России, которому доверили игру плей-офф крупного турнира. На ЧМ-1962 Николай Латышев судил четвертьфинал и финал, а Валентин Иванов отработал по матчу Евро-2004 и ЧМ-2006. Любопытно, что Латышев оба раза работал на играх сборной Чехословакии, а Иванов по разу судил Чехию и Голландию.

Отечественные судьи в плей-офф чемпионатов мира и Европы:

Дата

Судья

Стадия

Матч

10.06.1962

Николай Латышев

1/4 финала

Чехословакия — Венгрия — 1:0

17.06.1962

Николай Латышев

Финал

Бразилия — Чехословакия — 3:1

27.06.2004

Валентин Иванов

1/4 финала

Чехия — Дания — 3:0

25.06.2006

Валентин Иванов

1/8 финала

Португалия — Голландия — 1:0

Кроме того, сегодня Карасев повторит рекорд Латышева и Иванова по числу матчей на крупных турнирах. На счету всех троих будет по шесть игр. В двух матчах главными рефери работали Тофик Бахрамов, Павел Казаков, Алексей Спирин и Николай Левников, в одном — Мирослав Ступар, Ромуальдас Юшка и Валерий Бутенко.

Отечественные судьи на крупнейших турнирах:

Судья

Турниры

Матчи

Николай Латышев

ЧМ-1958, ЧМ-1962

6

Тофик Бахрамов

ЧМ-1966, ЧМ-1970

2

Павел Казаков

ЧМ-1974

2

Мирослав Ступар

ЧМ-1982

1

Ромуальдас Юшка

ЧЕ-1984

1

Валерий Бутенко

ЧМ-1986

1

Алексей Спирин

ЧМ-1990, ЧЕ-1992

2

Николай Левников

ЧЕ-1996, ЧМ-1998

2

Валентин Иванов

ЧЕ-2004, ЧМ-2006

6

Сергей Карасев

ЧЕ-2016, ЧМ-2018, ЧЕ-2020

5

Матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия состоится сегодня, начало — в 19.00 (мск).

Голландия — Чехия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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