На матче 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия будет работать российская судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

42-летний арбитр станет третьим представителем СССР и России, которому доверили игру плей-офф крупного турнира. На ЧМ-1962 Николай Латышев судил четвертьфинал и финал, а Валентин Иванов отработал по матчу Евро-2004 и ЧМ-2006. Любопытно, что Латышев оба раза работал на играх сборной Чехословакии, а Иванов по разу судил Чехию и Голландию.

Отечественные судьи в плей-офф чемпионатов мира и Европы:

Дата Судья Стадия Матч 10.06.1962 Николай Латышев 1/4 финала Чехословакия — Венгрия — 1:0 17.06.1962 Николай Латышев Финал Бразилия — Чехословакия — 3:1 27.06.2004 Валентин Иванов 1/4 финала Чехия — Дания — 3:0 25.06.2006 Валентин Иванов 1/8 финала Португалия — Голландия — 1:0

Кроме того, сегодня Карасев повторит рекорд Латышева и Иванова по числу матчей на крупных турнирах. На счету всех троих будет по шесть игр. В двух матчах главными рефери работали Тофик Бахрамов, Павел Казаков, Алексей Спирин и Николай Левников, в одном — Мирослав Ступар, Ромуальдас Юшка и Валерий Бутенко.

Отечественные судьи на крупнейших турнирах:

Судья Турниры Матчи Николай Латышев ЧМ-1958, ЧМ-1962 6 Тофик Бахрамов ЧМ-1966, ЧМ-1970 2 Павел Казаков ЧМ-1974 2 Мирослав Ступар ЧМ-1982 1 Ромуальдас Юшка ЧЕ-1984 1 Валерий Бутенко ЧМ-1986 1 Алексей Спирин ЧМ-1990, ЧЕ-1992 2 Николай Левников ЧЕ-1996, ЧМ-1998 2 Валентин Иванов ЧЕ-2004, ЧМ-2006 6 Сергей Карасев ЧЕ-2016, ЧМ-2018, ЧЕ-2020 5

Матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия состоится сегодня, начало — в 19.00 (мск).