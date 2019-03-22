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"Локомотив" после вызова Баринова имеет наибольшее представительство в сборной среди клубов РПЛ

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Московский "Локомотив" стал самым представительным клубом в текущем составе сборной России. После вызова Дмитрий Баринова в национальной команде теперь шесть железнодорожников.

"Дмитрий Баринов впервые вызван в сборную России! Таким образом, в главной команде страны теперь шесть игроков "Локомотива"!" – написал московский клуб в своем Твиттере.

 

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