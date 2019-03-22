01:23 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Георгий Джикия: "Ждали резких контратак Бельгии, но не сумели с ними совладать"

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Защитник сборной России Георгий Джикия после поражения от Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:3) отметил, что команда сама виновата. По его словам, это была неудачная встреча для россиян.

– Сами виноваты в таком результате, - сказал Джикия в эфире "Матч ТВ". - Не считаю, что мы провели хорошую игру. Очень много пропустили, поэтому я считаю, что это неудачное выступление. Сборная Бельгии играла так, как мы ожидали. Ждали их резких контратак, но не сумели с ними совладать.

Бельгия - Россия

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