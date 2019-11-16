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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Черчесов обогнал Хиддинка. Впереди только Романцев

22:00
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Матч отбора Евро-2020 против Бельгии (1:4) стал для Станислава Черчесова 40-м в должности главного тренера сборной России.

56-летний специалист обогнал Гуса Хиддинка и вышел на второе место по числу игр во главе национальной команды.

Больше него со сборной России работал только Олег Романцев, проведший 60 встреч.

По победам Черчесов делит третье место с Фабио Капелло, а вот по проценту набранных очков опережает только работавших с командой недолгое время Александра Бородюка и Анатолия Бышовца. (Кирилл Бурдаков)

Все тренеры сборной России

Тренер

Годы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Олег Романцев

1994-1996, 1999-2002

60

36

14

10

120-50

122

67,78

Станислав Черчесов

2016-н.в.

40

17

9

14

74-52

60

50,00

Гус Хиддинк

2006-2010

39

22

7

10

66-39

73

62,39

Фабио Капелло

2012-2015

33

17

11

5

56-22

62

62,63

Дик Адвокат

2010-2012

24

12

8

4

32-13

44

61,11

Павел Садырин

1992-1994

23

12

6

5

40-23

42

60,87

Борис Игнатьев

1996-1998

20

8

8

4

30-17

32

53,33

Георгий Ярцев

2003-2005

19

8

6

5

32-27

30

52,63

Леонид Слуцкий

2015-2016

13

6

2

5

23-17

20

51,28

Валерий Газзаев

2002-2003

9

4

2

3

18-14

14

51,85

Юрий Семин

2005

7

3

4

0

12-4

13

61,90

Анатолий Бышовец

1998

6

0

0

6

5-14

0

0,00

Александр Бородюк

2006

2

0

1

1

0-1

1

16,67

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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