В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Полузащитник «горожан» Александр Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ из 23 побед кряду, когда он был на поле. Теперь на его счету 24 матча без поражений.

В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей за «Ман Сити», забил один мяч и отдал пять голевых передачах. В сезоне-2019/20 на его счету 3 игры.

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