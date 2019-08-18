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Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ

00:53
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В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Полузащитник «горожан» Александр Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ из 23 побед кряду, когда он был на поле. Теперь на его счету 24 матча без поражений.

В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей за «Ман Сити», забил один мяч и отдал пять голевых передачах. В сезоне-2019/20 на его счету 3 игры.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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