Зинченко – герой Твиттера Кубка Англии. Видео

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко проверил качество награды после победы в финальном матче Кубка Англии против "Уотфорда" (6:0). Официальный Твиттер турнира опубликовал видео с 22-летним украинским футболистом.

– Думаю, что она настоящая, – сказал Зинченко на видео, укусив награду.

В сезоне 2018/19 гг. подопечные Хосепа Гвардьолы выиграли три трофея: чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги. "Сити" стал первым английским клубом, который выиграл три внутренних трофея за один сезон.