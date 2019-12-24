Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал расистские высказывания в адрес защитника «Челси» Антонио Рюдигера и форварда его команды Сон Хын Мина.

— Я надеюсь, что премьер-лига все еще остается премьер-лигой и всегда будет ею, — приводит слова Моуринью Sky Sports. — Я думаю, что основное внимание должно быть уделено Рюдигеру, а не Сону.

Я не говорю об инциденте с расизмом, это другое дело. Я говорю о красной карточке.

В АПЛ, которую я люблю, нет места и тому, что сделал Рюдигер. Встань и играй, парень. Это премьер-лига.