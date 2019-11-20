Жозе Моуринью, назначенный главным тренером «Тоттенхэма», отметил, что его очень привлекает возможность поработать с футболистами клуба.

— Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными сторонниками, — цитирует официальный сайт «Тоттенхэма» Моуринью. — Качество команды и академии приводит меня в приятное волнение. Также меня крайне привлекает работа с игроками клуба.

Контракт с 56-летним специалистом заключен до конца сезона-2022/23. Последним местом его работы был «Манчестер Юнайтед», из которого специалист был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Ранее он уже работал в Лондоне, возглавляя «Челси» с 2004 по 2007-й и с 2013 по 2015 год.

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