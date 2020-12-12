Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Жота может пропустить матч с «Фулхэмом» из-за травмы

13:21
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что форвард мерсисайдцев Диогу Жота может пропустить матч 12-го тура АПЛ против «Фулхэма» из-за повреждения.

— У него небольшое повреждение, нужно подождать с решением по нему, — приводит Sky Sports слова Клоппа. — Окончательного диагноза пока нет.

Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» летом 2020 года. На счету 24-летнего португальца 9 голов в 17 матчах за мерсисайдцев.

Матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало — в 19.30 (мск).

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир