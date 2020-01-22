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Жоржинью: «Игроки «Челси» чувствуют, что проиграли»

04:56
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Полузащитник «Челси» Жоржинью после ничьей с «Арсеналом» в 24-м туре чемпионата Англии (2:2) отметил, что у команды осталось чувство поражения.

— Мы чувствуем, что проиграли, — цитирует BBC Жоржинью. — Игра была у нас в руках, но на последних минутах мы пропустили гол. Это сложно. Нам нужно двигаться вперед. Не думаю, что дело в уверенности, потому что мы хорошо играли и контролировали игру. Может быть, что-то с концентрацией. Мы допустили ошибки. Вот и все.
Челси — Арсенал

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