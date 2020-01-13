Жедсон Фернандеш прилетит в Лондон для прохождения медосмотра

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм». В ближайшие 48 часов 21-летний португалец прилетит в Лондон для прохождения медосмотра и заключения контракта. «Шпоры» возьмут его в аренду на полтора сезона, сообщает Sky Sports.

«Бенфика» готова отдать игрока в аренду, но с обязательным последующим выкупом контракта.

В текущем сезоне Жедсон провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 15 миллионов евро. Его контракт с «Бенфикой» до 30 июня 2023 года.