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Варан: «Мы разочарованы результатом матча с «Саутгемптоном». Но «Манчестер Юнайтед» никогда не сдается»

Варан прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Мы разочарованы результатом матча с «Саутгемптоном», — приводит слова Варана Manchester Evening News со ссылкой на BT Sport. — Но «Манчестер Юнайтед» никогда не сдается. Нужно бороться до конца и продолжать идти вперед. В последних 3-4 играх мы играли хорошо, но результаты недостаточно хороши. Надо сражаться и сохранять концентрацию в следующей встрече».

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд». В составе хозяев единственный мяч забил Джейдон Санчо. У гостей гол на счету Че Адамса.

«Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 29 баллами остался на 10-й позиции.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/manchester-united-varane-southampton-news-23078599

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Перерыв

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27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
Рафаэль Варан
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 23 15 6 2 60-19 51
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 24 11 7 6 38-32 40
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 22 10 4 8 19-17 34
9
 Брайтон 23 7 12 4 25-23 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 21 7 5 9 34-39 26
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 - : -
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 - : -
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 - : -
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 11 1 5
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