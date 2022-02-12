Варан: «Мы разочарованы результатом матча с «Саутгемптоном». Но «Манчестер Юнайтед» никогда не сдается»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Мы разочарованы результатом матча с «Саутгемптоном», — приводит слова Варана Manchester Evening News со ссылкой на BT Sport. — Но «Манчестер Юнайтед» никогда не сдается. Нужно бороться до конца и продолжать идти вперед. В последних 3-4 играх мы играли хорошо, но результаты недостаточно хороши. Надо сражаться и сохранять концентрацию в следующей встрече».

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд». В составе хозяев единственный мяч забил Джейдон Санчо. У гостей гол на счету Че Адамса.

«Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 29 баллами остался на 10-й позиции.