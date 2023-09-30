Ван Дейк — о поражении от «Тоттенхэма»: «Пропустить гол на последних минутах — это жестоко»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (1:2) в матче 7-го тура АПЛ.

«Проигрывать в любом случае тяжело. Если вы посмотрите на то, как мы боролись, как защищались, как были едины — это было приятно видеть. Тренер сказал нам об этом в раздевалке, и для меня, как для капитана, приятно видеть, что все так усердно работают и борются друг за друга. Пропустить гол в последние две минуты игры — это жестоко», — приводит слова ван Дейка ВВС.

«Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте. «Тоттенхэм» с 17 очками поднялся на вторую строчку.