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Бельерин договорился о расторжении контракта с «Арсеналом» и намерен перейти в «Барселону»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин достиг договоренности о расторжении контракта с лондонским клубом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 27-летний испанец намерен перейти в «Барселону».

Отмечается, что защитник отклонил три предложения из серии А.

В услугах Бельерина были заинтересованы «Аталанта», «Удинезе» и «Сассуоло», но он отказался от перехода в один из этих клубов.

Прошедший сезон Бельерин провел в аренде в «Бетисе», за который отдал 5 результативных передач в 32 матчах.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/mercado-fichajes/bellerin-rechaza-tres-ofertas-esperar-14388356
Эктор Бельерин
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 Арсенал 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
6
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
7
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
8
 Челси 5 2 1 2 6-8 7
9
 Брентфорд 5 1 3 1 10-7 6
10
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
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 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
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 Кр. Пэлас 5 1 2 2 7-9 5
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14
 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
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 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
18
 Эвертон 5 0 3 2 4-6 3
19
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
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30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 2 : 1
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Саутгемптон – Челси
 2 : 1
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
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31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
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Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
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Лестер – МЮ
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Фулхэм

 5
Вильфрид Заа

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Кристал Пэлас

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Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
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Арсенал

 3
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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И К Ж
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Ливерпуль

 2 1 0
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