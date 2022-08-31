Бельерин договорился о расторжении контракта с «Арсеналом» и намерен перейти в «Барселону»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин достиг договоренности о расторжении контракта с лондонским клубом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 27-летний испанец намерен перейти в «Барселону».

Отмечается, что защитник отклонил три предложения из серии А.

В услугах Бельерина были заинтересованы «Аталанта», «Удинезе» и «Сассуоло», но он отказался от перехода в один из этих клубов.

Прошедший сезон Бельерин провел в аренде в «Бетисе», за который отдал 5 результативных передач в 32 матчах.