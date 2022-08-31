Бельерин договорился о расторжении контракта с «Арсеналом» и намерен перейти в «Барселону»
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин достиг договоренности о расторжении контракта с лондонским клубом, сообщает Diario Sport.
По информации источника, 27-летний испанец намерен перейти в «Барселону».
Отмечается, что защитник отклонил три предложения из серии А.
В услугах Бельерина были заинтересованы «Аталанта», «Удинезе» и «Сассуоло», но он отказался от перехода в один из этих клубов.
Прошедший сезон Бельерин провел в аренде в «Бетисе», за который отдал 5 результативных передач в 32 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
3
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
4
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|
5
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
6
|Лидс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
7
|Саутгемптон
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|
8
|Челси
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
9
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|10-7
|6
|
10
|Ньюкасл
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
11
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
12
|Кр. Пэлас
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|
14
|Нот. Форест
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|
16
|Вест Хэм
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|
17
|Астон Вилла
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
18
|Эвертон
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Вулверхэмптон
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
20
|Лестер
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.08
|21:30
|
Фулхэм – Брайтон
|2 : 1
|30.08
|21:30
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|1 : 1
|30.08
|21:45
|
Саутгемптон – Челси
|2 : 1
|30.08
|22:00
|
Лидс – Эвертон
|1 : 1
|31.08
|21:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|31.08
|21:30
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|- : -
|31.08
|21:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|31.08
|21:45
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|- : -
|31.08
|22:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|- : -
|1.09
|22:00
|
Лестер – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|5
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|4
|0
|0
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