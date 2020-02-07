Юрген Клопп стал тренером месяца АПЛ в пятый раз за сезон. Это рекорд лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру января в английской премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

52-летний немецкий специалист в пятый раз стал тренером месяца в АПЛ в сезоне-2019/20. До Клоппа никому не удавалось получать эту награду более четырех раз за один сезон. Кроме того, немец не смог стать тренером месяца лишь единожды по ходу текущего чемпионата Англии: по итогам октября 2019 года награду присудили Фрэнку Лэмпарду, возглавляющему «Челси».

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии-2019/20, после 25 туров в активе команды 73 очка. Мерсисайдцы еще ни разу не проиграли во внутреннем первенстве в текущем сезоне, у команды 24 победы и 1 ничья (с «Манчестер Юнайтед (1:1) в октябре 2019 года).