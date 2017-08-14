23:47 14 августа | Футбол — Англия

Юрген Клопп: "Ситуация с Коутинью осталась неизменной"


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о том, что полузащитник Филиппе Коутинью по-прежнему травмирован и не может помочь команде. Хавбек из-за повреждения спины не принимал участие в матче 1-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (3:3).

- Коутинью? За последние несколько дней ситуация не изменилась, - приводит BBC слова Клоппа. - "Ливерпуль" не может на него рассчитывать из-за травмы спины. Сейчас это большая проблема для клуба.

Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец может перейти в "Барселону". Предполагалось, что каталонцы рассматриваю футболиста в качестве замены Неймару, который стал игроком "ПСЖ".

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