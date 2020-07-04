Юрген Клопп: «Не собираюсь тренировать до 70 лет. После контракта с «Ливерпулем» у меня нет планов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах по завершению тренерской карьеры.

— Буду ли я тренировать до 70 лет? Вряд ли, я не вижу себя в профессии в таком возрасте, — цитирует Mirror Клоппа. — Когда я стал тренером, в 33 года, то дал себе 25 лет на работу. Я провел 7,5 лет в «Майнце», 7 в «Боруссии Д». В 2024 году, когда кончится мой нынешний контракт с «Ливерпулем», моя тренерская карьера будет составлять 23,5 года. После контракта с «Ливерпулем» у меня уже нет планов.

Когда придет время, я, будучи здоровым, как надеюсь, смогу сказать: «Отлично, мне нравилась моя работа, но сейчас я хотел бы посмотреть, как ей занимаются другие люди. Надеюсь, я буду в хорошем настроении и добавлю: «Всем удачи, всех люблю, но не звоните мне ни по каким футбольным темам». Вот такой у меня план.