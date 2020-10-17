Юрген Клопп: «Фирмину не забивает? Для меня это не проблема, он все равно влияет на результат»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу голевой засухи у нападающего команды, Роберту Фирмину.

— Для меня это не проблема, — приводит Goal.com слова Клоппа. — Ситуация с Фирмино даже не близка к тому, чтобы быть проблемной. Для меня важно то, как он влияет на игру команды своими действиями. Мы проиграли прошлый матч чемпионата, но выиграли остальные три. Бобби не забивал, но оказывал большое влияние на результат.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведет сегодня, 17 октября, против «Эвертона». Начало встречи — в 14.30 (мск).