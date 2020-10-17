Юрген Клопп: «Фирмину не забивает? Для меня это не проблема, он все равно влияет на результат»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу голевой засухи у нападающего команды, Роберту Фирмину.
— Для меня это не проблема, — приводит Goal.com слова Клоппа. — Ситуация с Фирмино даже не близка к тому, чтобы быть проблемной. Для меня важно то, как он влияет на игру команды своими действиями. Мы проиграли прошлый матч чемпионата, но выиграли остальные три. Бобби не забивал, но оказывал большое влияние на результат.
Ближайший матч «Ливерпуль» проведет сегодня, 17 октября, против «Эвертона». Начало встречи — в 14.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.