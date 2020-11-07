Чемпионат Англии, 8-й тур: расписание и трансляции всех матчей
8-й тур чемпионата Англии сезона-2020/21.
6 ноября, пятница
«Брайтон» — «Бернли» — 0:0
«Брайтон»: Райан, Фелтман (Джаханбахш, 83), Берн, Уэбстер, Уайт, Лемпти, Гросс, Лаллана, Биссума, Уэлбек (Конноли, 86), Мопей.
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Брэйди, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Выдра, 84), Барнс (Родригес, 70), Макнейл.
Предупреждение: Биссума, 87.
Судья: Дин (Англия).
6 ноября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
«Саутгемптон» — «Ньюкасл» — 2:0 (1:0)
Голы: Адамс, 7 (1:0). Армстронг, 82 (2:0).
«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Лонг, 88), Адамс, Дженепо (Редмонд, 74).
«Ньюкасл»: Дарлоу, Фернандес, Шер, Ласкеллес, Льюис, Хендрик (М.Лонгстафф, 61), Альмирон, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен, Мерфи (Жоэлинтон, 79), Уилсон (Кэрролл, 78).
Предупреждения: Ромеу, 27. Фернандес, 43. Ш.Лонгстафф, 90.
Судья: Бэнкес.
6 ноября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
7 ноября, суббота
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (15.30)
«Кристал Пэлас» — «Лидс» (18.00)
«Челси» — «Шеффилд Юнайтед» (20.30)
«Вест Хэм» — «Фулхэм» (23.00)
8 ноября, воскресенье
«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» (15.00)
«Лестер» — «Вулверхэмптон» (17.00)
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (19.30)
«Арсенал» — «Астон Вилла» (22.15)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.