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Чемпионат Англии, 8-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:05
«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 8-м туре АПЛ. Фото Reuters
«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 8-м туре АПЛ. Фото Reuters

8-й тур чемпионата Англии сезона-2020/21.

6 ноября, пятница

«Брайтон» — «Бернли» — 0:0
«Брайтон»: Райан, Фелтман (Джаханбахш, 83), Берн, Уэбстер, Уайт, Лемпти, Гросс, Лаллана, Биссума, Уэлбек (Конноли, 86), Мопей.
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Брэйди, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Выдра, 84), Барнс (Родригес, 70), Макнейл.
Предупреждение: Биссума, 87.
Судья: Дин (Англия).
6 ноября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

«Саутгемптон» — «Ньюкасл» — 2:0 (1:0)
Голы: Адамс, 7 (1:0). Армстронг, 82 (2:0).
«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Лонг, 88), Адамс, Дженепо (Редмонд, 74).
«Ньюкасл»: Дарлоу, Фернандес, Шер, Ласкеллес, Льюис, Хендрик (М.Лонгстафф, 61), Альмирон, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен, Мерфи (Жоэлинтон, 79), Уилсон (Кэрролл, 78).
Предупреждения: Ромеу, 27. Фернандес, 43. Ш.Лонгстафф, 90.
Судья: Бэнкес.
6 ноября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

7 ноября, суббота

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (15.30)

Эвертон — Манчестер Юнайтед

«Кристал Пэлас» — «Лидс» (18.00)

Кристал Пэлас — Лидс

«Челси» — «Шеффилд Юнайтед» (20.30)

Челси — Шеффилд Юнайтед

«Вест Хэм» — «Фулхэм» (23.00)

Вест Хэм — Фулхэм

8 ноября, воскресенье

«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» (15.00)

Вест Бромвич — Тоттенхэм

«Лестер» — «Вулверхэмптон» (17.00)

Лестер — Вулверхэмптон

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (19.30)

Манчестер Сити — Ливерпуль

«Арсенал» — «Астон Вилла» (22.15)

Арсенал — Астон Вилла

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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