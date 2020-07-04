Чемпионат Англии, 33-й тур: расписание и трансляции всех матчей
09:45
33-й тур чемпионата Англии.
4 июля, суббота
«Норвич» — «Брайтон» (14.30)
«Лестер» — «Кристал Пэлас» (17.00)
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» (17.00)
«Вулверхэмптон» — «Арсенал» (19.30)
«Челси» — «Уотфорд» (22.00)
5 июля, воскресенье
«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед» (14.00)
«Ньюкасл» — «Вест Хэм» (16.15)
«Ливерпуль» — «Астон Вилла» (18.30)
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» (21.00)
6 июля, понедельник
«Тоттенхэм» — «Эвертон» (22.00)
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