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Чемпионат Англии, 33-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:45
«Манчестер Юнайтед» в 33-м туре АПЛ сыграет против «Борнмута». Фото twitter.com/ManUtd
«Манчестер Юнайтед» в 33-м туре АПЛ сыграет против «Борнмута». Фото twitter.com/ManUtd

33-й тур чемпионата Англии.

4 июля, суббота

«Норвич» — «Брайтон» (14.30)

Норвич — Брайтон & Хоув

«Лестер» — «Кристал Пэлас» (17.00)

Лестер — Кристал Пэлас

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» (17.00)

Манчестер Юнайтед — Борнмут

«Вулверхэмптон» — «Арсенал» (19.30)

Вулверхэмптон — Арсенал

«Челси» — «Уотфорд» (22.00)

Челси — Уотфорд

5 июля, воскресенье

«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед» (14.00)

Бернли — Шеффилд Юнайтед

«Ньюкасл» — «Вест Хэм» (16.15)

Ньюкасл Юнайтед — Вест Хэм

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» (18.30)

Ливерпуль — Астон Вилла

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» (21.00)

Саутгемптон — Манчестер Сити

6 июля, понедельник

«Тоттенхэм» — «Эвертон» (22.00)

Тоттенхэм — Эвертон

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть на платформе Okko Спорт

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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