Виргил ван Дейк: "Понимаю, почему "Золотой мяч" чаще выигрывают нападающие"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк отметил, что ему приятно считаться одним из претендентов на "Золотой мяч". При этом голландец старается не думать много об этом.

– Для меня большая честь, что люди так говорят, – цитирует Sky Sports ван Дейка. – Но что я могу сделать? Я ни на что не влияю. Не могу отрицать, что провел хороший сезон. Но теперь могу сосредоточиться только на следующем, набрать форму и отыграть еще лучше.

Я могу понять, почему чаще побеждают нападающие и полузащитники. Это более зрелищно. Возможно, пришло время что-то изменить.